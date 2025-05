De Ondernemer

Het grootste B2B-platform van Nederland

De Ondernemer is hét platform dat ondernemers online, in print en tijdens events informeert en inspireert. De Ondernemer heeft als missie: het stimuleren van succesvol ondernemerschap. Van lokaal tot landelijk actief, van start-up tot familiebedrijf; De Ondernemer voorziet alle ondernemers van relevante kennis en inspirerende cases en organiseert spraakmakende ontmoetingen. Alles met het doel succesvol ondernemerschap te stimuleren.

Inspirerende ondernemersverhalen, praktische how-to kennis en actueel ondernemersnieuws wordt geplaatst op het online platform deondernemer.nl. Daarnaast is gedurende de hele werkdag de podcast ‘De Ondernemer Vandaag’ te beluisteren, dé nieuwsupdate voor ondernemers. Of ze praten je bij in een twee uur durend live online radioprogramma met tal van (top)ondernemers op New Business Radio. Wekelijks verschijnt bovendien op dinsdag de dagbladpagina De Ondernemer in alle ADR-titels (regionale dagbladen) en Het Parool.



Doelgroep en Bereik: